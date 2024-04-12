Морушкин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорушкин Василий Петрович

Морушкин Василий Петрович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.04.1913 ст.

Дата смерти

16.07.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1913 ст.

Отец: Морушкин Петр Максимович

Мать: Морушкина Марья Сергеевна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.04.1913 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянский сын Федор Андреевич Родин и крестьянская девица Ев... Показать все
Смерть
16.07.1914 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 17.07.1914 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1914 год Фонд № 230. Оп.11-5. ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close