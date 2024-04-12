Морушкин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения23.04.1913 ст.
Дата смерти16.07.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1913 ст.
дата крещения - 25.04.1913 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянский сын Федор Андреевич Родин и крестьянская девица Ев... Показать все
Смерть
16.07.1914 ст.
дата погребения - 17.07.1914 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1914 год Фонд № 230. Оп.11-5. ... Показать все