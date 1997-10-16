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(Потапова) Лиля Григорьевна
(Потапова) Лиля Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
16.10.1997
Пол
Женский
Отец
Григорий
Мать
(Потапова) Таисья Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Григорий
Мать:
Таисья Дмитриевна
Смерть
16.10.1997
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