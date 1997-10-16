(Потапова) Лиля Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потапова) Лиля Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: Таисья Дмитриевна

Смерть
16.10.1997
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