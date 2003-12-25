Kupka (Vrbková) Vlasta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kupka (Vrbková) Vlasta

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1926

Дата смерти

25.12.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

1948 г.р.
1951 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kupka Александр

Рождение ребёнка
03.06.1948

Сын: Kupka Александр

Отец ребёнка: Kupka Александр

Рождение ребёнка
14.07.1951

Сын: Kupka ?

Отец ребёнка: Kupka Александр

Смерть
25.12.2003

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