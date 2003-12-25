Kupka (Vrbková) Vlasta
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1926
Дата смерти25.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kupka Александр
Рождение ребёнка
03.06.1948
Сын: Kupka Александр
Отец ребёнка: Kupka Александр
Рождение ребёнка
14.07.1951
Сын: Kupka ?
Отец ребёнка: Kupka Александр
Смерть
25.12.2003