Исай Панкратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исай Панкратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Жиливо, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Наумова

Рождение ребёнка
1736

Сын: Даниил Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Андрей Исаевич

Мать ребёнка: Марфа Наумова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Исаева

Мать ребёнка: Марфа Наумова

Смерть
Неизвестно

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