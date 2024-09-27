Исай Панкратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Жиливо, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Наумова
Рождение ребёнка
1736
Сын: Даниил Исаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Андрей Исаевич
Мать ребёнка: Марфа Наумова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья Исаева
Мать ребёнка: Марфа Наумова
Смерть
Неизвестно