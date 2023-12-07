Лыхин Иван Егорович
Место рожденияЛыхино, Иркутская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Лыхина (Тораканова) Харитина Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.06.1919
Сын: Лыхин Петр Иванович
Мать ребёнка: Лыхина (Тораканова) Харитина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно