Лыхин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыхин Иван Егорович

Место рождения

Лыхино, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыхина (Тораканова) Харитина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лыхин Николай Иванович

Мать ребёнка: Лыхина (Тораканова) Харитина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.06.1919

Сын: Лыхин Петр Иванович

Мать ребёнка: Лыхина (Тораканова) Харитина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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