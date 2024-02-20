(Делиева) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиева) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Делиев Алексей Федорович

Мать: Любовь Яковлевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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