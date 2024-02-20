Ткаченко Дмитрий Косьмин
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
21.02.1888
Дочь: Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Ивановна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Диброва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно