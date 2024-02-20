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Ткаченко Дмитрий Косьмин

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ткаченко Косьма Федорович

Мать: Ткаченко Параскева Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
21.02.1888

Дочь: Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Диброва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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