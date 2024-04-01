Алексеев Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Кто То Из Башкир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Алексеева) Анисья Васильева
Мать ребёнка: Алексеева Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Алексеева) Марфа Васильева
Мать ребёнка: Алексеева Устинья Иванова
Смерть
Неизвестно