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Алексеев Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Кто То Из Башкир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Устинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Алексеева) Анисья Васильева

Мать ребёнка: Алексеева Устинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Алексеева) Марфа Васильева

Мать ребёнка: Алексеева Устинья Иванова

Смерть
Неизвестно

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