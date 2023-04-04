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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гридасов Тихон
Отец ребёнка: Гридасов Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гридасов Григорий
Отец ребёнка: Гридасов Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гридасов Семен
Отец ребёнка: Гридасов Степан Савельевич