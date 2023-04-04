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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гридасов Тихон

Отец ребёнка: Гридасов Степан Савельевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Гридасов Григорий

Отец ребёнка: Гридасов Степан Савельевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гридасов Семен

Отец ребёнка: Гридасов Степан Савельевич

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