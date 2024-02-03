Зинов Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинов Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинова Любовь Григорьевна

г. Южно-Сахалинск
Рождение ребёнка
16.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинова Любовь Григорьевна

г. Южно-Сахалинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинова Любовь Григорьевна

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