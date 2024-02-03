Зинов Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинова Любовь Григорьевна
г. Южно-Сахалинск
Рождение ребёнка
16.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинова Любовь Григорьевна
г. Южно-Сахалинск
Бракосочетание
Неизвестно