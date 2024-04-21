Астафьева Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1885

Дочь: (Астафьева) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
24.09.1887

Дочь: (Астафьева) Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
02.09.1890

Дочь: Астафьева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
06.06.1892

Дочь: Астафьева Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно

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