Астафьева Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1885
Дочь: (Астафьева) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1887
Дочь: (Астафьева) Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1890
Дочь: Астафьева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
06.06.1892
Дочь: Астафьева Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно