Лешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968
Место рожденияд.Таболки
Дата рождения02.02.1907
Дата смерти12.05.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907
Отец: Мурашко Григорий
д.Таболки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скутова Ивановна
Отец ребёнка: Лешко Иван Викентьевич
д.Павлюки Верхнедвинского р-на Витебской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лешко Иван Викентьевич
Смерть
12.05.1968
д.Павлюки Верхнедвинского р-на
Похороны
Неизвестно
д.Шавёлки Верхнедвинского р-на