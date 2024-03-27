Лешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешко (Мурашко) Татьяна Григорьевна 12 Май 1968

Место рождения

д.Таболки

Дата рождения

02.02.1907

Дата смерти

12.05.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907

Отец: Мурашко Григорий

Мать: не указана

д.Таболки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скутова Ивановна

Отец ребёнка: Лешко Иван Викентьевич

д.Павлюки Верхнедвинского р-на Витебской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешко Иван Викентьевич

Смерть
12.05.1968
д.Павлюки Верхнедвинского р-на
Похороны
Неизвестно
д.Шавёлки Верхнедвинского р-на
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