(Фунотова/Фонотова/) Мария Харлампиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения20.03.1906
Дата смерти26.03.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
26.03.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /