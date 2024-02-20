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(Фунотова/Фонотова/) Мария Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

20.03.1906

Дата смерти

26.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906

Отец: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич

Мать: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
26.03.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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