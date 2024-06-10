Потейко (Потейко) Екатерина Яковлева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Потейко (Потейко) Екатерина Яковлева

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потейков Яков Васильевич

Мать: Потейко (Потейков) (Муренец) Аксинья (Ксения) Лукьяновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

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