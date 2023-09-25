Мурадян Амбарцум Гургенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1976
Дочь: (Мурадян) Алина Гургеновна
Мать ребёнка: Мурадян (Устинова) Лариса Евгеньевна
Рождение ребёнка
22.06.1980
Сын: Мурадян Михаил Гургенович
Мать ребёнка: Мурадян (Устинова) Лариса Евгеньевна