Мурадян Амбарцум Гургенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадян Амбарцум Гургенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурадян (Устинова) Лариса Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.01.1976

Дочь: (Мурадян) Алина Гургеновна

Мать ребёнка: Мурадян (Устинова) Лариса Евгеньевна

Рождение ребёнка
22.06.1980

Сын: Мурадян Михаил Гургенович

Мать ребёнка: Мурадян (Устинова) Лариса Евгеньевна

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