Рулина (Киселева) Акилина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
27.10.1891
Рождение ребёнка
01.06.1896
Дочь: Кувалдина (Рулина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Рулин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.03.1902
Дочь: (Рулина) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Рулин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.11.1903
Сын: Рулин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Рулин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.07.1906
Отец ребёнка: Рулин Яков Дмитриевич
Смерть
Неизвестно