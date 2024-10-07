Рулина (Киселева) Акилина Никитична 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рулина (Киселева) Акилина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Киселев Никита Афанасьевич

Мать: Киселева Агрипина Игнатьевна

Бракосочетание
27.10.1891

Муж: Рулин Яков Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1896

Дочь: Кувалдина (Рулина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Рулин Яков Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.03.1902

Дочь: (Рулина) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Рулин Яков Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.11.1903

Сын: Рулин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Рулин Яков Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1906

Сын: Рулин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Рулин Яков Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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