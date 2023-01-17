Попова (Стреленская) Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиМежду 1819 и 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Попова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Бракосочетание
26.10.? ст.
Смерть
Между 1819 и 1826