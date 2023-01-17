Попова (Стреленская) Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Стреленская) Агафья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Между 1819 и 1826

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Попова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Попов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Попов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Попов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.10.? ст.

Муж: Попов Михаил Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1819 и 1826
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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