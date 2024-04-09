(Тричегруб) Варвара Дмитриевна
Место рождениясело Ново-Шульба, Семипалатинская область, Казахстан
Дата рождения26.07.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чековани Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Безрукова) Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Безруков Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безруков Леонид
Рождение ребёнка
1977
Дочь: (Чековани) Александра Александровна
Отец ребёнка: Чековани Александр