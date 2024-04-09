(Тричегруб) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тричегруб) Варвара Дмитриевна

Место рождения

село Ново-Шульба, Семипалатинская область, Казахстан

Дата рождения

26.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1937

Отец: Тричегруб Дмитрий Иванович

Мать: Тричегруб (Акименко) Полина Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чековани Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Безрукова) Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Безруков Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Леонид

Рождение ребёнка
1977

Дочь: (Чековани) Александра Александровна

Отец ребёнка: Чековани Александр

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