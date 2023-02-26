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Андреева Акилина Андрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Андреев Семен Петрович

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Андреев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Андреев Семен Петрович

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1903

Сын: Андреев Иван Семёнов

Отец ребёнка: Андреев Семен Петрович

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1907

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Андреев Семен Петрович

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Семен Петрович

Смерть
Неизвестно
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