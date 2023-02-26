Андреева Акилина Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Андреев Семен Петрович
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Андреев Семен Петрович
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1903
Сын: Андреев Иван Семёнов
Отец ребёнка: Андреев Семен Петрович
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1907
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Андреев Семен Петрович
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно