Артюхина Прасковья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.?.1899
Рождение ребёнка
14.04.1903
Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович
Рождение ребёнка
08.07.1907
Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович
Рождение ребёнка
15.06.1908
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович
Рождение ребёнка
28.04.1910
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович
Рождение ребёнка
13.08.1911
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович
Рождение ребёнка
10.05.1913
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович
Смерть
Неизвестно