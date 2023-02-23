Артюхина Прасковья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхина Прасковья Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.?.1899

Муж: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович

Рождение ребёнка
14.04.1903

Сын: Артюхин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1907

Сын: Артюхин Федор Иванович

Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1908

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.04.1910

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1911

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1913

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Артюхин (бомбардир) Иван Константинович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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