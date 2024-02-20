Зипир (Халабуз) Елена Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: Халабузар Федор
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Бракосочетание
27.10.1875
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.02.1876
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.11.1877
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Папуш Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.07.1882
Дочь: Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.11.1884
Сын: Зипир Федор Иванович
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1887
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1889
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1890
Сын: Зипир Илья Иванович
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Рождение ребёнка
03.01.1891
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1894
Дочь: Кириакия Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.04.1896
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1899
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.03.1902
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно