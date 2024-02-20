Зипир (Халабуз) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Халабуз) Елена Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Халабузар Федор

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Бракосочетание
27.10.1875

Муж: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.02.1876

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Зипир Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Папуш Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.07.1882

Дочь: Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.11.1884

Сын: Зипир Федор Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1887

Сын: Зипир Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1889

Сын: Зипир Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1890

Сын: Зипир Илья Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Рождение ребёнка
03.01.1891

Сын: Зипир Василий Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1894

Дочь: Кириакия Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.04.1896

Сын: Зипир Георгий Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1899

Сын: Зипир Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.03.1902

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1905

Сын: Зипир Георгий Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Георгиевич

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
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