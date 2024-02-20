? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Лиманский Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Лиманский Григорий

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Зубенко (Лиманский) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Лиманский Григорий

Рождение ребёнка
1768

Сын: Лиманский Иван Стефанович

Отец ребёнка: Лиманский Григорий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.