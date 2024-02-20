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Пичахчи Иван Фотиев

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Пичахчи Фотий Иорданов

Мать: Пичахчи Кириакия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пичахчи Харлампий Иванович

Мать ребёнка: Пичахчи Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пичахчи Козьма Иванович

Мать ребёнка: Пичахчи Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пичахчи Илья Иванович

Мать ребёнка: Пичахчи Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1838

Сын: Пичахчи Павел Иванович

Мать ребёнка: Пичахчи Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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