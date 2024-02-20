Пичахчи Иван Фотиев
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Пичахчи Фотий Иорданов
Мать: Пичахчи Кириакия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пичахчи Харлампий Иванович
Мать ребёнка: Пичахчи Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Пичахчи Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Пичахчи Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Пичахчи Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно