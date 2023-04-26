Алексей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Михайлов

Место рождения

с. Никитино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

с. Никитино
Смерть
Неизвестно
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