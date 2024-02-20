Бобровная (Глоба) Ефимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровная (Глоба) Ефимия Петровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Глоба Петр Павлович

Мать: Глоба Ксения Захаровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
16.01.1900

Муж: Бобровный Федор Степанович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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