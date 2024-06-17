Садыков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Садыков ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стойчева (Садыкова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Садыкова Пелагея

Черемшанка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Садыкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Садыкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Гоша Николаевич

Мать ребёнка: Садыкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Садыкова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Пелагея

Рождение ребёнка
12.06.1925

Сын: Садыков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Садыкова Пелагея

Черемшанка, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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