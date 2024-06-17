Садыков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Садыков ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стойчева (Садыкова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Садыкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Садыкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Садыкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Садыкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Садыкова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садыкова Пелагея
Рождение ребёнка
12.06.1925
Сын: Садыков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Садыкова Пелагея
Смерть
Неизвестно