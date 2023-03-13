Черепининъ Леонтий Макаровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепининъ Леонтий Макаровъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Черепининъ Алексей

Мать ребёнка: Черепинина Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
1880

Сын: Черепининъ Григорий

Мать ребёнка: Черепинина Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
1889

Сын: Черепининъ Георгий

Мать ребёнка: Черепинина Прасковья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепинина Прасковья Андреева

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