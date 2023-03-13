Черепининъ Леонтий Макаровъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Черепининъ Алексей
Мать ребёнка: Черепинина Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1880
Сын: Черепининъ Григорий
Мать ребёнка: Черепинина Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1889
Сын: Черепининъ Георгий
Мать ребёнка: Черепинина Прасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно