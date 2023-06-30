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Ефимья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1749

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1728

Муж: Тит (Тимофей) Григорьев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Агрипена Тимофеева

Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1749
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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