Ефимья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1728
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Агрипена Тимофеева
Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тит (Тимофей) Григорьев
Смерть
1749