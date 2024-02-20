Слаута Максим Семенович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Слаута Семен Григорьевич
Мать: Слаута Фекла
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Слаута Евдокия Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно