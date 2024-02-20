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Слаута Максим Семенович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Слаута Семен Григорьевич

Мать: Слаута Фекла

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Сын: Слаута Мартин Максимович

Мать ребёнка: Слаута Евдокия Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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