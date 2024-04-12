Икрина (Тюленева) (Тюленева) Дарья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Тюленева) (Тюленева) Дарья Ильина

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Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.02.1848

Муж: Икрин Матвей Логгинов

Рождение ребёнка
20.06.1848

Дочь: Зина Матвеева

Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1849

Дочь: Улитта Матвеева

Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1850

Дочь: Кирилла Матвеева

Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1851

Сын: Икрин Афанасий Матвеевич

Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Икрин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов

Смерть
Неизвестно
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