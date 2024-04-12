Икрина (Тюленева) (Тюленева) Дарья Ильина
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
09.02.1848
Рождение ребёнка
20.06.1848
Дочь: Зина Матвеева
Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов
Рождение ребёнка
14.07.1849
Дочь: Улитта Матвеева
Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов
Рождение ребёнка
02.07.1850
Дочь: Кирилла Матвеева
Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов
Рождение ребёнка
01.12.1851
Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Икрин Матвей Логгинов
Смерть
Неизвестно