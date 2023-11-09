Миловская (Соловьёва) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1922
Дочь: Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Миловский Сергей Николаевич
с. Батманы, Ивано-Вознесенской губерния РСФСР
Рождение ребёнка
29.06.1924
Сын: Миловский Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Миловский Сергей Николаевич
с. Батманы
Работа или профессия
Неизвестно
учительница немецкого языка и географии
Смерть
1966