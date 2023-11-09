Миловская (Соловьёва) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловская (Соловьёва) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1922

Дочь: Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Миловский Сергей Николаевич

с. Батманы, Ивано-Вознесенской губерния РСФСР
Рождение ребёнка
29.06.1924

Сын: Миловский Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Миловский Сергей Николаевич

с. Батманы
Работа или профессия
Неизвестно
учительница немецкого языка и географии
Смерть
1966
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