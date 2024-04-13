(Эсаулова) Елисавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1906 ст.
Дата смертиПосле 1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906 ст.
Отец: Эсаулов Иван Евстафьевич
Мать: Эсаулова Анна Никитина
МК 1906 Бахта, Троицкая (237/226/670) 27.09/30/Елисавета/поч.Князевский/Иоанн Евстафьев Эсаулов + Анна Никитина Восприемник: дочь их Ольга
Смерть
После 1916 ст.
есть в с/х переписи