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(Эсаулова) Елисавета Ивановна

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

27.09.1906 ст.

Дата смерти

После 1916 ст.

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906 ст.

Отец: Эсаулов Иван Евстафьевич

Мать: Эсаулова Анна Никитина

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1906 Бахта, Троицкая (237/226/670) 27.09/30/Елисавета/поч.Князевский/Иоанн Евстафьев Эсаулов + Анна Никитина Восприемник: дочь их Ольга
Смерть
После 1916 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
есть в с/х переписи

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