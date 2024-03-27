(Бокова) Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения05.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1909
Отец: Боков Иван Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно