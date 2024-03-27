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(Бокова) Марфа Иванова

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

05.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1909

Отец: Боков Иван Феодоров

Мать: Бокова Гликерия Борисовна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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