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(Барабаш) Ольга Афанасиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

08.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1907

Отец: Барабаш Афанасий Алексеевич

Мать: Христина Власовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-7,зап.-31
Смерть
Неизвестно
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