(Барабаш) Ольга Афанасиевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения08.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1907
Отец: Барабаш Афанасий Алексеевич
Мать: Христина Власовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-7,зап.-31
Смерть
Неизвестно