Носков Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1923
Дата смерти16.09.1965 или 19.09.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1923
Отец: Носков Антон Семенович
Мать: Некрасова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1950 или 03.06.1950
Сын: Носков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Мануиловна
С его слов родился в июне, а по документам в июле
Смерть
16.09.1965 или 19.09.1965