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Носков Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1923

Дата смерти

16.09.1965 или 19.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1923

Отец: Носков Антон Семенович

Мать: Некрасова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Евдокия Мануиловна

Рождение ребёнка
03.07.1950 или 03.06.1950

Сын: Носков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Мануиловна

С его слов родился в июне, а по документам в июле
Смерть
16.09.1965 или 19.09.1965

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