Коновалова Мария Абвакумовна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалова Мария Абвакумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.01.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1939

Дочь: Оськина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Чибисов Дмитрий Анисимович

Рождение ребёнка
10.06.1950

Сын: Коновалов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Чибисов Дмитрий Анисимович

Смерть
?.01.1961

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