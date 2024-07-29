Коновалова Мария Абвакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти?.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1939
Дочь: Оськина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Чибисов Дмитрий Анисимович
Рождение ребёнка
10.06.1950
Сын: Коновалов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Чибисов Дмитрий Анисимович
Смерть
?.01.1961