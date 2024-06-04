Благов Петр Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагов Петр Лаврентьев

Благов Петр Лаврентьев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Благов Лаврентий Естифеев

Мать: Благова Ненила

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благова Анна Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Благов Степан Петров

Мать ребёнка: Благова Анна Гаврилова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Благов Федор Петров

Мать ребёнка: Благова Анна Гаврилова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Благов Корнила Петров

Мать ребёнка: Благова Анна Гаврилова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.