Благов Петр Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Благов Лаврентий Естифеев
Мать: Благова Ненила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благова Анна Гаврилова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Благов Степан Петров
Мать ребёнка: Благова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Благов Федор Петров
Мать ребёнка: Благова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Благова Анна Гаврилова
Смерть
После 1850