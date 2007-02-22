Высторопец (Русина) Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1925
Дата смерти22.02.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1051
Сын: Высторопец Никалай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение
04.12.1925
Отец: Русин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1948
Дочь: Лысова (Высторопец) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Высторопец Иван Селифонович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Высторопец Любось Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.02.2007