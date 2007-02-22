Высторопец (Русина) Екатерина Ефимовна 04.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Высторопец (Русина) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Ольшанка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

04.12.1925

Дата смерти

22.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1051

Сын: Высторопец Никалай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение
04.12.1925

Отец: Русин Ефим

Мать: не указана

Ольшанка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
17.09.1948

Дочь: Лысова (Высторопец) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Высторопец Иван Селифонович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Высторопец Любось Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.02.2007

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