Строилова (--) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти25.04.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1868 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/81
Смерть
25.04.1884 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/145