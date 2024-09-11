Строилова (--) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтроилова (--) Екатерина Ивановна

Строилова (--) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

25.04.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1868 ст.

Муж: Строилов Самсон Анисимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/81
Смерть
25.04.1884 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/145

Мы используем куки для улучшения работы сайта.