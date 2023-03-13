Сызранкина Катерина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сызранкинъ Никита
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Сызранкина) Татьяна
Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Сызранкина) Марья
Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Сызранкина) Марья
Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сызранкинъ Гордей
Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сызранкинъ Артемий
Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита