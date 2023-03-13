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Сызранкина Катерина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сызранкинъ Никита

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Сызранкина) Татьяна

Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Сызранкина) Марья

Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Сызранкина) Марья

Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита

Рождение ребёнка
1758

Сын: Сызранкинъ Гордей

Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сызранкинъ Артемий

Отец ребёнка: Сызранкинъ Никита

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