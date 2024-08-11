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Пеплов Федор Николаевич

Место рождения

Глухово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рожд.по браку 1910-18
Бракосочетание
10.10.1910 ст.

Жена: Пеплова (Федотова) Матрена Федотовна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1912 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пеплова (Федотова) Матрена Федотовна

Глухово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. с.Глухово Владимир Николаевич Пеплов и д.БП умершего Федота Кондратьевича дочь девица Анастасия
Смерть
Неизвестно

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