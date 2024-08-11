Пеплов Федор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
рожд.по браку 1910-18
Бракосочетание
10.10.1910 ст.
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1912 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пеплова (Федотова) Матрена Федотовна
восприемн. с.Глухово Владимир Николаевич Пеплов и д.БП умершего Федота Кондратьевича дочь девица Анастасия
Смерть
Неизвестно