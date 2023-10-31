Алехин Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехин Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Отец

Около 1954 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Алехин Владимир Андреевич

Мать: не указана

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