Семен Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Афанасий Гаврилов
Мать: Анна Филипова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Фомина
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евлампия Семенова
Мать ребёнка: Екатерина Фомина
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Семенова
Мать ребёнка: Екатерина Фомина
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Екатерина Фомина
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ксения Семенова
Мать ребёнка: Екатерина Фомина
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно