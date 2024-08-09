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Семен Афанасьев

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Афанасий Гаврилов

Мать: Анна Филипова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Фомина

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евлампия Семенова

Мать ребёнка: Екатерина Фомина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: Екатерина Фомина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Екатерина Фомина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ксения Семенова

Мать ребёнка: Екатерина Фомина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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