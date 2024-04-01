Герасименко (Казанцева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Казанцева) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Казанцев ?

Мать: Мария Ильинична

Смерть
2010
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