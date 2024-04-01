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Герасименко (Казанцева) Антонина
Герасименко (Казанцева) Антонина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
2010
Пол
Женский
Отец
Казанцев ?
Мать
(Охрименко) Мария Ильинична
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Казанцев ?
Мать:
Мария Ильинична
Смерть
2010
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