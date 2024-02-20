Фурсов Евдоким Наумович
Место рожденияд. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Фурсов Наум Ефимович
Мать: Фурсова Акулина
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Фурсов Гавриил Евдокимович
Мать ребёнка: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фурсов Никита Евдокимович
Мать ребёнка: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
После 1816