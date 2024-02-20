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Фурсов Евдоким Наумович

Место рождения

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Около 1840 г.р.
1853 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Фурсов Наум Ефимович

Мать: Фурсова Акулина

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Фурсов Гавриил Евдокимович

Мать ребёнка: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фурсов Никита Евдокимович

Мать ребёнка: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1816
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