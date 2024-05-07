Шумейко Агриппина Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумейко Агриппина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумейко Даниил Максимович

Рождение ребёнка
11.05.1876

Дочь: Шумейко Гликерия Данииловна

Отец ребёнка: Шумейко Даниил Максимович

Безугловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1880

Дочь: Шумейко Домника Данииловна

Отец ребёнка: Шумейко Даниил Максимович

Безугловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1881

Сын: Шумейко Иван Даниилович

Отец ребёнка: Шумейко Даниил Максимович

Безугловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Безугловка, Чернігівська область

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