Шумейко Агриппина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1876
Дочь: Шумейко Гликерия Данииловна
Отец ребёнка: Шумейко Даниил Максимович
Рождение ребёнка
07.01.1880
Дочь: Шумейко Домника Данииловна
Отец ребёнка: Шумейко Даниил Максимович
Рождение ребёнка
22.07.1881
Отец ребёнка: Шумейко Даниил Максимович
Смерть
Неизвестно