Пругло (Сердюк) Ольга Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Сердюк) Ольга Терентьевна

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Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1911

Дата смерти

01.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сердюк Терентий

Мать: Сердюк Дарья

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
20.01.1928

Муж: Пругло Афанасий Григорьевич

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.07.1931

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
09.09.1933

Дочь: Цвык Татьяна

Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич

с. Вербовое
Рождение ребёнка
25.04.1941

Сын: Пругло Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич

с. Луговое Васильевский р-н Запорожской обл., УССР
Рождение ребёнка
03.01.1944

Сын: Пругло Василий

Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич

с. Луговое Васильевский р-н Запорожской обл., УССР
Смерть
01.02.1995
г. Харцийзк
Похороны
Неизвестно
г. Харцийзк
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