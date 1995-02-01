Пругло (Сердюк) Ольга Терентьевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1911
Дата смерти01.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Сердюк Терентий
Мать: Сердюк Дарья
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
20.01.1928
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.07.1931
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
09.09.1933
Дочь: Цвык Татьяна
Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич
с. Вербовое
Рождение ребёнка
25.04.1941
Сын: Пругло Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич
с. Луговое Васильевский р-н Запорожской обл., УССР
Рождение ребёнка
03.01.1944
Сын: Пругло Василий
Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич
с. Луговое Васильевский р-н Запорожской обл., УССР
Смерть
01.02.1995
г. Харцийзк
Похороны
Неизвестно
г. Харцийзк