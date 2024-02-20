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Тараш Ваилий Левтерович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.01.1886

Дата смерти

12.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886

Отец: Тараш Левтерий Иванович

Мать: Тараш Ирина Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
12.02.1886
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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