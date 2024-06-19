Романовский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1970
Сын: Романовский Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Романовская (Федюнина) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1973
Сын: Романовский Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Романовская (Федюнина) Нина Михайловна