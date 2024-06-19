Романовский Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Романовский Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романовская (Федюнина) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1970

Сын: Романовский Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Романовская (Федюнина) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
30.04.1973

Сын: Романовский Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Романовская (Федюнина) Нина Михайловна

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