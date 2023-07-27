Ударцова (Ударцова) Параскева Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Ударцов Яков Иванов
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Ударцов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Ударцов Яков Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1801
Отец ребёнка: Ударцов Яков Иванов
Смерть
Неизвестно