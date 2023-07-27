Ударцова (Ударцова) Параскева Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Ударцова) Параскева Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Ударцов Яков Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Ударцов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Ударцов Яков Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1801

Сын: Ударцов Капитон Яковлев

Отец ребёнка: Ударцов Яков Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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